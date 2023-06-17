В Подмосковье дачник поднял на уши полицию из-за соседского дрона

В Подмосковье бдительный дачник вызвал полицию после того, как на его участок упал беспилотник. Как оказалось, "птичку" запустил соседский ребёнок, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительный БПЛА без опознавательных знаков на своём участке обнаружил житель посёлка Шаховская. Приехавшие на место полицейские нашли около хозпостройки детский пластиковый квадрокоптер размером 30×30 сантиметров. Дальность полёта этого аппарата составляет не больше 100 метров, видеокамеры на нём не было.