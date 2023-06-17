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17 июня, 12:08

В Подмосковье дачник поднял на уши полицию из-за соседского дрона

SHOT: Упавший беспилотник испугал дачника в Подмосковье

В Подмосковье бдительный дачник вызвал полицию после того, как на его участок упал беспилотник. Как оказалось, "птичку" запустил соседский ребёнок, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительный БПЛА без опознавательных знаков на своём участке обнаружил житель посёлка Шаховская. Приехавшие на место полицейские нашли около хозпостройки детский пластиковый квадрокоптер размером 30×30 сантиметров. Дальность полёта этого аппарата составляет не больше 100 метров, видеокамеры на нём не было.

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на дом в Курской области

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на дом в Курской области

Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали двух мужчин, которые запускали беспилотник в парке. Мужчины уверяют, что поднимали "птичку" в развлекательных целях, несмотря на полный запрет полётов дронов в столице и области.

Обложка ©

Freepik / diana.grytsku

Наталья Исакова
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