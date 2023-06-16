Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на дом в Курской области
Старовойт: В селе Коренево беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома
Беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево и взорвался. Один человек ранен, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.
По словам главы региона, потерпевший получил лёгкие осколочные ранения. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте, мужчина отказался от госпитализации.
"Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу всё восстановить", — добавил Старовойт.
Напомним, сегодня ночью в Курской области произошло возгорание на складе хранения пуха. Уже установлено, что причиной пожара также стала атака беспилотника ВСУ.
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