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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 16:19
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Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на дом в Курской области

Старовойт: В селе Коренево беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома

Беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево и взорвался. Один человек ранен, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По словам главы региона, потерпевший получил лёгкие осколочные ранения. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте, мужчина отказался от госпитализации.

"Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу всё восстановить", добавил Старовойт.

Кинотеатр и жилые дома повреждены в курском посёлке после обстрела ВСУ
Кинотеатр и жилые дома повреждены в курском посёлке после обстрела ВСУ

Напомним, сегодня ночью в Курской области произошло возгорание на складе хранения пуха. Уже установлено, что причиной пожара также стала атака беспилотника ВСУ.

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Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images

Юрий Лысенко
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