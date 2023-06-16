Пожар на складе текстиля в Курской области мог начаться после атаки дрона
Губернатор Старовойт: После пожара на складе текстиля проверяется версия о БПЛА
Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Пожар, который произошёл сегодня ночью на складе хранения пуха в Курской области, вероятно, произошёл в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт уточнил, что компания "Бел-Поль", чей склад был охвачен огнём, является одним из крупнейших производителей одеял и подушек в России.
Напомним, что первое сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части экстренных служб в 2:29. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок. Предварительно, пострадавших в результате пожара нет. Лайф публиковал видео с места ЧП.