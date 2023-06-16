Пожар на складе текстиля в Курской области мог начаться после атаки дрона

Пожар, который произошёл сегодня ночью на складе хранения пуха в Курской области, вероятно, произошёл в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что компания "Бел-Поль", чей склад был охвачен огнём, является одним из крупнейших производителей одеял и подушек в России.