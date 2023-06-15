Взрыв изнутри: Камеры сняли ужас в офисе многоэтажки в Воронеже в момент налёта дрона с бомбой
Камера в повреждённом офисе сняла момент атаки беспилотника на дом в Воронеже
В распоряжении Лайфа оказались записи с камеры наблюдения в повреждённом офисе многоэтажки на улице Белинского в центре Воронежа, в который 9 июня врезался дрон со взрывчаткой. На них видно, что сотрудники офиса замечают приближение летательного аппарата к зданию и пытаются его разглядеть.
Момент атаки беспилотника на дом в Воронеже сняла камера в повреждённом офисе. Видео © LIFE
В этот самый момент окно в щепки разносит взрывом, после чего работники испуганно пригибаются и спешно покидают помещение. Мужчине, который стоял ближе всех к окну, досталось больше всего. Ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, стряхнуть осколки и выйти.
Сотрудницу, чей стол стоит прямо у окна, куда пришёлся удар, спасло стечение обстоятельств. По данным "TV Губернии", перед самым взрывом она вышла из помещения.
Лайф писал о беспилотнике, который врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата сняли очевидцы из окон соседних домов. Здание получило повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты оперативно отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.