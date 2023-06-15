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15 июня, 09:23

Взрыв изнутри: Камеры сняли ужас в офисе многоэтажки в Воронеже в момент налёта дрона с бомбой

Камера в повреждённом офисе сняла момент атаки беспилотника на дом в Воронеже

В распоряжении Лайфа оказались записи с камеры наблюдения в повреждённом офисе многоэтажки на улице Белинского в центре Воронежа, в который 9 июня врезался дрон со взрывчаткой. На них видно, что сотрудники офиса замечают приближение летательного аппарата к зданию и пытаются его разглядеть.

Момент атаки беспилотника на дом в Воронеже сняла камера в повреждённом офисе. Видео © LIFE

В этот самый момент окно в щепки разносит взрывом, после чего работники испуганно пригибаются и спешно покидают помещение. Мужчине, который стоял ближе всех к окну, досталось больше всего. Ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, стряхнуть осколки и выйти.

Сотрудницу, чей стол стоит прямо у окна, куда пришёлся удар, спасло стечение обстоятельств. По данным "TV Губернии", перед самым взрывом она вышла из помещения.

Восстановительные работы в повреждённом БПЛА доме в Воронеже начнут в субботу

Восстановительные работы в повреждённом БПЛА доме в Воронеже начнут в субботу

Лайф писал о беспилотнике, который врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата сняли очевидцы из окон соседних домов. Здание получило повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты оперативно отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

Андрей Бражников
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