В СК заявили, что атака дрона на Воронеж была спланирована в интересах руководства Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после падения беспилотника на жилой дом в Воронеже.

"По данным следствия, 9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабжённого взрывным устройством, на территорию города Воронежа", — говорится в сообщении СК РФ.