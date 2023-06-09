В СК заявили, что атака дрона на Воронеж была спланирована в интересах руководства Украины
СК возбудил уголовное дело о теракте после падения дрона в Воронеже
Последствия падения беспилотника на дом в Воронеже. Фото © телеграм-канал "Воронеж №1"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после падения беспилотника на жилой дом в Воронеже.
"По данным следствия, 9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабжённого взрывным устройством, на территорию города Воронежа", — говорится в сообщении СК РФ.
Там уточнили, что в результате падения БПЛА повреждены конструкции здания, а также кровля близлежащего частного дома, ранения получили не менее трёх гражданских лиц.
Напомним, утром 9 июня беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. В результате пострадало три человека, им оказали помощь на месте. По предварительным данным, дрон нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода. Лайф публиковал видео с моментом падения аппарата. В Кремле, комментируя инцидент, подчеркнули, что киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты России.