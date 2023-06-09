Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

На кадрах видно, как дрон стал терять высоту. По одной версий, его заглушили силами РЭБ. По другой — он сам потерял сигнал и рухнул. В результате падения БПЛА на жилой дом произошёл сильный взрыв. Столб дыма поднялся вверх на высоту нескольких этажей.