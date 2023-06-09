Регион

Уведомления отключены

9 июня, 08:29

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на камеры. Видео публикует SHOT.

Момент падения БПЛА на жилой дом в Воронеже. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как дрон стал терять высоту. По одной версий, его заглушили силами РЭБ. По другой — он сам потерял сигнал и рухнул. В результате падения БПЛА на жилой дом произошёл сильный взрыв. Столб дыма поднялся вверх на высоту нескольких этажей.

Стала известна цель дрона, который врезался в жилой дом в Воронеже

Стала известна цель дрона, который врезался в жилой дом в Воронеже

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром в Воронеже. Сначала сообщалось о двух пострадавших, позже стало известно о третьем.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров