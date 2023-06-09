Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео
Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на камеры. Видео публикует SHOT.
Момент падения БПЛА на жилой дом в Воронеже. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как дрон стал терять высоту. По одной версий, его заглушили силами РЭБ. По другой — он сам потерял сигнал и рухнул. В результате падения БПЛА на жилой дом произошёл сильный взрыв. Столб дыма поднялся вверх на высоту нескольких этажей.
Напомним, инцидент произошёл сегодня утром в Воронеже. Сначала сообщалось о двух пострадавших, позже стало известно о третьем.
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Telegram / SHOT