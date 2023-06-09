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9 июня, 07:39

Два человека пострадали в результате падения дрона в Воронеже

<p>Последствия падения дрона на жилой дом в Воронеже. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/vrn01/11437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Воронеж № 1"</a></p>

Последствия падения дрона на жилой дом в Воронеже. Фото © Телеграм-канал "Воронеж № 1"

Два человека пострадали в результате падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь", написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в 40 метрах от храма на улице Белинского в Воронеже сбитый беспилотник врезался в жилой дом. По данным телеграм-канала SHOT, дрон нёс взрывчатку. Местные жители сообщают, что слышали взрывы.

Александра Вишнякова
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