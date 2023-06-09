Два человека пострадали в результате падения дрона в Воронеже

Два человека пострадали в результате падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.