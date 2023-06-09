Два человека пострадали в результате падения дрона в Воронеже
Последствия падения дрона на жилой дом в Воронеже. Фото © Телеграм-канал "Воронеж № 1"
Два человека пострадали в результате падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в 40 метрах от храма на улице Белинского в Воронеже сбитый беспилотник врезался в жилой дом. По данным телеграм-канала SHOT, дрон нёс взрывчатку. Местные жители сообщают, что слышали взрывы.