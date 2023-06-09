Четыре дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область
SHOT: Четыре БПЛА-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области 8 июня
Четыре беспилотника-камикадзе атаковали Белгородскую область накануне. Один человек серьёзно пострадал, сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, атаке подверглось село Вязовое в Краснояружском районе (400 метров до границы). БПЛА сбросили взрывчатку в поле, где 67-летний местный житель пас своих коров. Мужчина получил множественные осколочные ранения всего тела, он в больнице.
Предположительно, БПЛА запускали из села Грабовское Сумской области.
Ранее дрон ВСУ атаковал завод по производству трансформаторов в Брянской области. На предприятии изготавливают дроссели, трансформаторы и электромагнитные замки. В результате атаки разрушений и пострадавших на заводе нет.
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