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9 июня, 06:41

Четыре дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область

SHOT: Четыре БПЛА-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области 8 июня

Четыре беспилотника-камикадзе атаковали Белгородскую область накануне. Один человек серьёзно пострадал, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, атаке подверглось село Вязовое в Краснояружском районе (400 метров до границы). БПЛА сбросили взрывчатку в поле, где 67-летний местный житель пас своих коров. Мужчина получил множественные осколочные ранения всего тела, он в больнице.

Предположительно, БПЛА запускали из села Грабовское Сумской области.

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Ранее дрон ВСУ атаковал завод по производству трансформаторов в Брянской области. На предприятии изготавливают дроссели, трансформаторы и электромагнитные замки. В результате атаки разрушений и пострадавших на заводе нет.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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