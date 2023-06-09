Четыре дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область

Четыре беспилотника-камикадзе атаковали Белгородскую область накануне. Один человек серьёзно пострадал, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, атаке подверглось село Вязовое в Краснояружском районе (400 метров до границы). БПЛА сбросили взрывчатку в поле, где 67-летний местный житель пас своих коров. Мужчина получил множественные осколочные ранения всего тела, он в больнице.

Предположительно, БПЛА запускали из села Грабовское Сумской области.