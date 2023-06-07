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7 июня, 16:13

В Курской области посадили украинский беспилотник

Губернатор Старовойт: В Курской области посадили дрон ВСУ "Лелека-100"

<p>Украинский дрон "Лелека-100" посадили в Курской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Украинский дрон "Лелека-100" посадили в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Российские пограничники в Курской области посадили украинский беспилотник "Лелека-100". Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

"В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу", — написал глава региона в телеграм-канале.

В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника атаковали завод по производству трансформаторов в Брянской области.

Илья Суриков
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