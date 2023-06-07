Российские пограничники в Курской области посадили украинский беспилотник "Лелека-100". Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

"В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу", — написал глава региона в телеграм-канале.