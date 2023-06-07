В Курской области посадили украинский беспилотник
Губернатор Старовойт: В Курской области посадили дрон ВСУ "Лелека-100"
Украинский дрон "Лелека-100" посадили в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
Российские пограничники в Курской области посадили украинский беспилотник "Лелека-100". Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.
"В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника атаковали завод по производству трансформаторов в Брянской области.