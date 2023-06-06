В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

На востоке Крыма средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушён и посажен украинский беспилотник, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 4 июня в Крыму система ПВО сбила пять украинских дронов, ещё четыре были заглушены средствами РЭБ. Один невзорвавшийся БПЛА был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием с территории эвакуировали 50 человек.