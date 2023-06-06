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6 июня, 18:38

В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

Аксёнов: На востоке Крыма был заглушён и посажен украинский дрон

<p>Обломок посаженного в Крыму украинского БПЛА. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Aksenov82/2618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аксёнов Z 82</a></p>

Обломок посаженного в Крыму украинского БПЛА. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

На востоке Крыма средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушён и посажен украинский беспилотник, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

"Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал Аксёнов в телеграм-канале и опубликовал фото обломка посаженного украинского БПЛА.

Нёс ли дрон боеприпасы, глава Крыма не уточнил.

У трассы "Украина" в Калужской области нашли третий беспилотник

У трассы "Украина" в Калужской области нашли третий беспилотник

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 4 июня в Крыму система ПВО сбила пять украинских дронов, ещё четыре были заглушены средствами РЭБ. Один невзорвавшийся БПЛА был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием с территории эвакуировали 50 человек.

Наталья Исакова
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