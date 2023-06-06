В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник
Аксёнов: На востоке Крыма был заглушён и посажен украинский дрон
Обломок посаженного в Крыму украинского БПЛА. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
На востоке Крыма средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушён и посажен украинский беспилотник, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
"Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал Аксёнов в телеграм-канале и опубликовал фото обломка посаженного украинского БПЛА.
Нёс ли дрон боеприпасы, глава Крыма не уточнил.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 4 июня в Крыму система ПВО сбила пять украинских дронов, ещё четыре были заглушены средствами РЭБ. Один невзорвавшийся БПЛА был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием с территории эвакуировали 50 человек.