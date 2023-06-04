В Крыму за ночь сбили и посадили девять украинских дронов

В ночь на воскресенье над Крымом ПВО сбила пять украинских беспилотников, ещё четыре были заглушены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, ещё четыре заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стёкла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава Крыма добавил, что на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.