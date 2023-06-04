На севере Крыма сбили беспилотник
Крючков: В Джанкое сбит беспилотник, повреждено остекление в частных домах
В Джанкое, на севере Крыма, сбит беспилотник, в нескольких частных домах есть повреждения остекления. Об этом заявил в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.
"Все службы работают. Официальная информация — утром", — добавил Крючков.
Ранее Лайф писал, как житель Инкермана подручными средствами сбил квадрокоптер. Это был дрон с камерой, а не со взрывчатым веществом, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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