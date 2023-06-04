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4 июня, 02:03

На севере Крыма сбили беспилотник

Крючков: В Джанкое сбит беспилотник, повреждено остекление в частных домах

В Джанкое, на севере Крыма, сбит беспилотник, в нескольких частных домах есть повреждения остекления. Об этом заявил в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Все службы работают. Официальная информация — утром", — добавил Крючков.

Гладков сообщил о повреждении акушерского пункта в белгородском селе Муром

Гладков сообщил о повреждении акушерского пункта в белгородском селе Муром

Ранее Лайф писал, как житель Инкермана подручными средствами сбил квадрокоптер. Это был дрон с камерой, а не со взрывчатым веществом, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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