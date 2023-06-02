Севастополец сбил квадрокоптер подручными средствами

В городе Инкермане в Балаклавском районе Севастополя мужчина подручными средствами сбил квадрокоптер. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сбит именно коптер с камерой, а не дрон с взрывчатым веществом.

"Полёты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", — написал губернатор.