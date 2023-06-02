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2 июня, 20:23

Севастополец сбил квадрокоптер подручными средствами

Развожаев: Житель Инкермана подручными средствами сбил квадрокоптер

В городе Инкермане в Балаклавском районе Севастополя мужчина подручными средствами сбил квадрокоптер. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сбит именно коптер с камерой, а не дрон с взрывчатым веществом.

"Полёты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", — написал губернатор.

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А ранее беспилотник самолётного типа был сбит в Калужской области. Это случилось в районе села Товарково, которое находится всего в паре десятков километров от Калуги. Лайф публиковал видео с большой воронкой от падения объекта и дымящейся травой. Целью сбитого дрона мог быть нефтеперерабатывающий Первый завод.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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