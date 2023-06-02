Стала известна цель сбитого под Калугой беспилотника Ту-141 "Стриж"

Определена предварительная цель украинских военных, чей беспилотник Ту-141 "Стриж" взорвался накануне в Калужской области. Как сообщает SHOT, это мог быть нефтеперерабатывающий Первый завод. БПЛА упал и взорвался в двух километрах от него.

Место падения украинского дрона в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы в беседе с телеграм-каналом рассказали, что видели, как неизвестный объект в небе поразила ракета и сам он тоже был похож на ракету. Осмотрев обломки, специалисты сделали предварительные выводы, что это был начинённый взрывчаткой (похожий на ракету) советский беспилотник Ту-141 "Стриж".