Стала известна цель сбитого под Калугой беспилотника Ту-141 "Стриж"
Целью сбитого дрона под Калугой мог быть нефтеперерабатывающий Первый завод
Определена предварительная цель украинских военных, чей беспилотник Ту-141 "Стриж" взорвался накануне в Калужской области. Как сообщает SHOT, это мог быть нефтеперерабатывающий Первый завод. БПЛА упал и взорвался в двух километрах от него.
Место падения украинского дрона в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы в беседе с телеграм-каналом рассказали, что видели, как неизвестный объект в небе поразила ракета и сам он тоже был похож на ракету. Осмотрев обломки, специалисты сделали предварительные выводы, что это был начинённый взрывчаткой (похожий на ракету) советский беспилотник Ту-141 "Стриж".
Напомним, беспилотник самолётного типа сбили в Калужской области утром 1 июня. Это случилось в районе села Товарково, которое находится всего в паре десятков километров от Калуги. Лайф публиковал видео с большой воронкой от падения объекта и дымящейся травой.
Telegram / SHOT