Под Калугой сбитый беспилотник оставил после себя огромную воронку

Беспилотник самолётного типа сбит в Калужской области. По данным SHOT, это случилось в районе села Товарково, которое находится всего в паре десятков километров от Калуги.

По информации телеграм-канала, обломки были обнаружены местными жителями, они разлетелись на 100 метров. Там, где упал беспилотник, образовалась воронка размером примерно 3х4 метра. Туда отправлены экстренные службы.