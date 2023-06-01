Под Калугой сбитый беспилотник оставил после себя огромную воронку
В Калужской области сбили беспилотник самолётного типа
Воронка на месте падения беспилотника в Калужской области. Фото © SHOT
Беспилотник самолётного типа сбит в Калужской области. По данным SHOT, это случилось в районе села Товарково, которое находится всего в паре десятков километров от Калуги.
По информации телеграм-канала, обломки были обнаружены местными жителями, они разлетелись на 100 метров. Там, где упал беспилотник, образовалась воронка размером примерно 3х4 метра. Туда отправлены экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе посёлка Найтоповичи в Брянской области. Дрон нашли в 70 километрах от границы с Украиной.