Беспилотник упал и взорвался в брянском посёлке Найтоповичи

Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе посёлка Найтоповичи в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Дрон нашли в 70 километрах от границы с Украиной. К счастью, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.