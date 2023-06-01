Беспилотник упал и взорвался в брянском посёлке Найтоповичи
Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе посёлка Найтоповичи в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Дрон нашли в 70 километрах от границы с Украиной. К счастью, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
Ранее в Курской области сбит британский дрон Malloy Aeronautics T150. Известно, что этот дрон может пролетать до 70 километров, неся на себе три мины калибром 82 миллиметра.
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