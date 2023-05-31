Под Курском пограничники сбили британский беспилотник

В Курской области пограничники сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. Как сообщает SHOT, такая "птичка" впервые залетела в этот приграничный российский регион. До этого украинцы применяли её лишь на передовой.

По информации телеграм-канала, на дрон была подвешена одна мина, а на его корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи. Известно, что такой БПЛА может пролетать до 70 километров, неся на себе три мины калибром 82 миллиметра.







К слову, официально британские власти отправляли Киеву Malloy Aeronautics T150 для доставки грузов бойцам ВСУ.