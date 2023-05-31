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31 мая, 11:46
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Под Курском пограничники сбили британский беспилотник

SHOT: В Курской области сбит британский дрон Malloy Aeronautics T150

В Курской области пограничники сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. Как сообщает SHOT, такая "птичка" впервые залетела в этот приграничный российский регион. До этого украинцы применяли её лишь на передовой.

По информации телеграм-канала, на дрон была подвешена одна мина, а на его корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи. Известно, что такой БПЛА может пролетать до 70 километров, неся на себе три мины калибром 82 миллиметра.

  • Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT
    Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT
  • Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT
    Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT
  • Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT
    Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT

Сбитый в Курской области беспилотник Malloy Aeronautics T150. Фото © Telegram / SHOT

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К слову, официально британские власти отправляли Киеву Malloy Aeronautics T150 для доставки грузов бойцам ВСУ.

В Курской области при обстреле ранены два строителя защитной линии

В Курской области при обстреле ранены два строителя защитной линии

Ранее Лайф сообщал о неудавшейся диверсии ВСУ в селе Гордеевка Курской области. Во вторник, 30 мая, украинский беспилотник проник в Кореневский район и скинул взрывчатку на подстанцию возле населённого пункта.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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