В Курской области при обстреле ранены два строителя защитной линии

Двое строителей пострадали в Кореневском районе Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в момент атаки они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы.

"У одного ссадины ног и лёгкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести, сейчас находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу", — написал Старовойт в телеграм-канале.