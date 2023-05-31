В Курской области при обстреле ранены два строителя защитной линии
Старовойт: Двое строителей ранены в Курской области при обстреле со стороны ВСУ
Двое строителей пострадали в Кореневском районе Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в момент атаки они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы.
"У одного ссадины ног и лёгкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести, сейчас находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал о неудавшейся диверсии ВСУ в селе Гордеевка Курской области. Во вторник, 30 мая, украинский беспилотник проник в Кореневский район и скинул взрывчатку на подстанцию возле населённого пункта.
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