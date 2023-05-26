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26 мая, 09:23

Пограничники уничтожили украинский дрон-камикадзе в Курской области

Украинский дрон-камикадзе уничтожили электронным ружьём курские пограничники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Накануне вечером ВСУ попытались атаковать ударным беспилотником деревню Николаево-Дарьино, которая расположена рядом с границей. Российские пограничники не применяли стрелковое оружие: аппарат лишили связи антидроновым ружьём. БПЛА рухнул и взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

Пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Ранее Лайф писал, что три ударных беспилотника с разницей в 15 минут атаковали Брянскую область. Массированной атаке БПЛА накануне вечером подверглось село Стратива Стародубского района.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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