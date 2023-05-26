Пограничники уничтожили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Украинский дрон-камикадзе уничтожили электронным ружьём курские пограничники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Накануне вечером ВСУ попытались атаковать ударным беспилотником деревню Николаево-Дарьино, которая расположена рядом с границей. Российские пограничники не применяли стрелковое оружие: аппарат лишили связи антидроновым ружьём. БПЛА рухнул и взорвался. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф писал, что три ударных беспилотника с разницей в 15 минут атаковали Брянскую область. Массированной атаке БПЛА накануне вечером подверглось село Стратива Стародубского района.
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