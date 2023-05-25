Пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Российские пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в районе села Ломаковка в Брянской области, сообщает SHOT и публикует фото аппаратов.

По данным телеграм-канала, дроны FPV с самодельными гранатами пытались атаковать пропускной пункт, однако их заметили военные. Они воспользовались электронными ружьями и прервали полёт двух БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений. Боеприпасы были обезврежены.

Украинские дроны, которые в Брянской области посадили пограничники. Фото © SHOT