Пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области
Российские пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в районе села Ломаковка в Брянской области, сообщает SHOT и публикует фото аппаратов.
По данным телеграм-канала, дроны FPV с самодельными гранатами пытались атаковать пропускной пункт, однако их заметили военные. Они воспользовались электронными ружьями и прервали полёт двух БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений. Боеприпасы были обезврежены.
Украинские дроны, которые в Брянской области посадили пограничники. Фото © SHOT
А в Крыму за минувшую ночь были сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ шесть беспилотников. Жертв и пострадавших нет.