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25 мая, 11:40

Пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Российские пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе в районе села Ломаковка в Брянской области, сообщает SHOT и публикует фото аппаратов.

По данным телеграм-канала, дроны FPV с самодельными гранатами пытались атаковать пропускной пункт, однако их заметили военные. Они воспользовались электронными ружьями и прервали полёт двух БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений. Боеприпасы были обезврежены.

Украинские дроны, которые в Брянской области посадили пограничники. Фото © SHOT

Украинские дроны, которые в Брянской области посадили пограничники. Фото © SHOT

Беспилотник, похожий на Mugin-5 Pro, перепугал жителей подмосковной Балашихи

Беспилотник, похожий на Mugin-5 Pro, перепугал жителей подмосковной Балашихи

А в Крыму за минувшую ночь были сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ шесть беспилотников. Жертв и пострадавших нет.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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