Аксёнов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым

В Крыму за минувшую ночь были сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ шесть беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, жертв и пострадавших нет. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.