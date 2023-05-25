Аксёнов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым
Аксёнов: В Крыму ночью были сбиты или посажены шесть беспилотников
В Крыму за минувшую ночь были сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ шесть беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА", — написал он в телеграм-канале.
По словам Аксёнова, жертв и пострадавших нет. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.
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