Система ПВО сбила ещё один дрон в Бахчисарайском районе Крыма

Система противовоздушной обороны сбила ещё один беспилотник, атаковавший Крым. Как сообщает телеграм-канал SHOT , дрон самолётного типа приземлили в 20 км восточнее от места, где ночью были поражены другие аппараты.

По данным канала, целью дрона была водонасосная станция. Ликвидировать его удалось в Бахчисарайском районе — в паре сотен метров от станции. У здания выбиты окна, но серьёзных повреждений оно не получило. Также известно, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.