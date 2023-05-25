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25 мая, 04:46

Система ПВО сбила ещё один дрон в Бахчисарайском районе Крыма

SHOT: Ещё один беспилотник, атаковавший Крым, сбит в Бахчисарайском районе

Система противовоздушной обороны сбила ещё один беспилотник, атаковавший Крым. Как сообщает телеграм-канал SHOT, дрон самолётного типа приземлили в 20 км восточнее от места, где ночью были поражены другие аппараты.

По данным канала, целью дрона была водонасосная станция. Ликвидировать его удалось в Бахчисарайском районе — в паре сотен метров от станции. У здания выбиты окна, но серьёзных повреждений оно не получило. Также известно, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.

В воздухе над Чёрным морем замечен разведывательный беспилотник США

В воздухе над Чёрным морем замечен разведывательный беспилотник США

Ранее стало известно, что силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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