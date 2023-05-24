В воздухе над Чёрным морем замечен разведывательный беспилотник США

Над акваторией нейтрального воздушного пространства Чёрного моря замечен разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. На это указывают данные сервиса Flightradar.

Американский беспилотник, судя по траектории, буквально бороздит акваторию нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. По данным сайта, дрон стартовал с одной из воздушных баз в Италии.