В воздухе над Чёрным морем замечен разведывательный беспилотник США
Траектория беспилотника США. Фото © t.me / SHOT
Над акваторией нейтрального воздушного пространства Чёрного моря замечен разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. На это указывают данные сервиса Flightradar.
Американский беспилотник, судя по траектории, буквально бороздит акваторию нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. По данным сайта, дрон стартовал с одной из воздушных баз в Италии.
Ранее Лайф писал, что российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой. Экипаж не допустил нарушения ими госграницы России.