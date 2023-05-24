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24 мая, 18:30

В воздухе над Чёрным морем замечен разведывательный беспилотник США

<p>Траектория беспилотника США. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51881" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Траектория беспилотника США. Фото © t.me / SHOT

Над акваторией нейтрального воздушного пространства Чёрного моря замечен разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. На это указывают данные сервиса Flightradar.

Американский беспилотник, судя по траектории, буквально бороздит акваторию нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. По данным сайта, дрон стартовал с одной из воздушных баз в Италии.

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Ранее Лайф писал, что российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой. Экипаж не допустил нарушения ими госграницы России.

Арина Родионова
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