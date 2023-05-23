Российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 поднимали на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

"23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — уточнили в центре.