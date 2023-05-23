Российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой
Истребитель Су-27 в небе. Обложка © Shutterstock
Российский истребитель Су-27 поднимали на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.
"23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — уточнили в центре.
Экипаж российского самолёта классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и не допустил нарушения ими госграницы России.
А 14 марта российский истребитель Су-27 поднимали на перехват неизвестного объекта над Чёрным морем. Это оказался американский беспилотник MQ-9 Reaper. В итоге дрон рухнул. Власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако лётчики бортовое вооружение не применяли и с аппаратом в контакт не вступали, маневрированием вынудив его сменить курс, а беспилотник в результате упал в воду.