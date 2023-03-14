Командование ВС США сообщило о крушении американского беспилотника над Чёрным морем
Европейское командование Вооружённых сил США сообщило, что утром 14 марта российские истребители Су-27 перехватили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем, в результате чего дрон потерял управление и упал в воду.
"Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени (09:03 мск. — Прим. Лайфа) один из [двух] российских самолётов Су-27 поразил пропеллер нашего беспилотника MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Чёрного моря]", — говорится в сообщении.
В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден уже в курсе инцидента. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в разговоре с журналистами отметил, что российские самолёты и раньше перехватывали американские дроны над Чёрным морем. Однако данный случай, по его словам, заслуживает отдельного внимания "из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был". Госдеп США в скором времени намерен связаться с российскими официальными лицами, чтобы выразить обеспокоенность в связи с инцидентом, добавил Кирби.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, пострадал человек. Кроме того, повреждения от обломков зафиксированы в двух частных домовладениях.
ТАСС / Вадим Савицкий