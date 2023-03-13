Система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, пострадал человек

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, на место выехала бригада скорой помощи. Повреждения от обломков зафиксированы в двух частных домовладениях. К месту происшествия следует глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.