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13 марта, 03:57

Система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, пострадал человек

Губернатор Гладков: Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, пострадал человек

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, на место выехала бригада скорой помощи. Повреждения от обломков зафиксированы в двух частных домовладениях. К месту происшествия следует глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.

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Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе. В результате пострадал один человек. Осколки повредили несколько фасадов и линии электропередачи в некоторых сёлах Новооскольского округа.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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