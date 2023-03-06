Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 04:09

Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе, пострадал один человек

Белгородский губернатор Гладков: Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе

Система противовоздушной обороны сбила три ракеты в Новом Осколе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки", — написал глава региона в телеграм-канале, уточнив, что бригада скорой помощи выехала на место.

Осколками повреждено несколько фасадов и линии электропередачи в некоторых сёлах Новооскольского округа. На место следуют оперативные и аварийные службы.

ВСУ ведут массированный обстрел села в Белгородской области

ВСУ ведут массированный обстрел села в Белгородской области

Ранее Лайф рассказывал, что дрон ВСУ подорвал резервуар на подстанции нефтепровода под Белгородом. После атаки эвакуировали четырёх человек, никто из них не пострадал.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров