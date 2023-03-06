Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе, пострадал один человек
Белгородский губернатор Гладков: Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе
Система противовоздушной обороны сбила три ракеты в Новом Осколе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки", — написал глава региона в телеграм-канале, уточнив, что бригада скорой помощи выехала на место.
Осколками повреждено несколько фасадов и линии электропередачи в некоторых сёлах Новооскольского округа. На место следуют оперативные и аварийные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что дрон ВСУ подорвал резервуар на подстанции нефтепровода под Белгородом. После атаки эвакуировали четырёх человек, никто из них не пострадал.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)