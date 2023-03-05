ВСУ ведут массированный обстрел села в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка в Белгородской области
ВСУ ведут массированный обстрел села Щетиновка Белгородской области, на данный момент жертв или пострадавших нет. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в населённом пункте наблюдаются разрушения.
"Снарядом повреждён сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы выехали на место", — написал он в своём телеграм-канале.
Лайф писал об обстреле ВСУ села Бутырки Белгородской области, пострадавших нет. Снаряды упали на территорию школы, выбив окна.
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