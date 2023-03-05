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Регион
Опубликовано 5 марта 2023, 12:17
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ВСУ ведут массированный обстрел села в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка в Белгородской области

ВСУ ведут массированный обстрел села Щетиновка Белгородской области, на данный момент жертв или пострадавших нет. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в населённом пункте наблюдаются разрушения.

"Снарядом повреждён сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы выехали на место", написал он в своём телеграм-канале.

Два человека погибли при обстреле Горловки со стороны Украины
Два человека погибли при обстреле Горловки со стороны Украины

Лайф писал об обстреле ВСУ села Бутырки Белгородской области, пострадавших нет. Снаряды упали на территорию школы, выбив окна.

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Getty Images / Leon Neal

Матвей Константинов
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