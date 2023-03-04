Школа под Белгородом повреждена в результате обстрела со стороны Украины

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС. Снаряды упали на территорию школы, выбито восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений", — написал он в телеграм-канале.