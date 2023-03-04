Школа под Белгородом повреждена в результате обстрела со стороны Украины
Гладков: Снаряды ВСУ упали на территорию школы в селе Бутырки под Белгородом
Украинские военные обстреляли село Бутырки Валуйского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряды упали на территорию школы.
"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС. Снаряды упали на территорию школы, выбито восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что украинский беспилотник атаковал подстанцию "Транснефть – Дружба" в посёлке Разумное Белгородского района, где влетел в резервуар объёмом 3000 тонн. Дрон ВСУ был оснащён самодельной взрывчаткой. От взрыва образовалась дыра в один квадратный метр. Нефти внутри не было.