Дрон ВСУ подорвал резервуар на подстанции нефтепровода под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал подстанцию "Транснефть – Дружба" в посёлке Разумное Белгородского района. Как пишет телеграм-канал SHOT, он врезался в пустой резервуар, после чего произошёл взрыв.

Дрон ВСУ был оснащён самодельной взрывчаткой. Он атаковал подстанцию "Транснефть – Дружба", где влетел в резервуар объёмом 3000 тонн. От взрыва образовалась дыра в один квадратный метр. Нефти внутри не было.