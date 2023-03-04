Дрон ВСУ подорвал резервуар на подстанции нефтепровода под Белгородом
Дрон ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть – Дружба" в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал подстанцию "Транснефть – Дружба" в посёлке Разумное Белгородского района. Как пишет телеграм-канал SHOT, он врезался в пустой резервуар, после чего произошёл взрыв.
Дрон ВСУ был оснащён самодельной взрывчаткой. Он атаковал подстанцию "Транснефть – Дружба", где влетел в резервуар объёмом 3000 тонн. От взрыва образовалась дыра в один квадратный метр. Нефти внутри не было.
После атаки эвакуировали четырёх человек, никто из них не пострадал. По предварительным данным, беспилотник прилетел из Волчанска Харьковской области. Это около 6,5 километра от границы с Россией.
А утром 2 марта на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.
ТАСС / AP / WOJTEK JARGILO