Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице

Мальчик, пострадавший в результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами, находится в больнице, угрозы для жизни нет. Об этом сообщил заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков.

"По нашей информации, один пострадавший ребёнок, но его жизни ничего не угрожает, всё хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице", — рассказал он телеканалу "Звезда".