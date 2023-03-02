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2 марта, 10:15

Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице

Мальчик, пострадавший в результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами, находится в больнице, угрозы для жизни нет. Об этом сообщил заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков.

"По нашей информации, один пострадавший ребёнок, но его жизни ничего не угрожает, всё хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице", — рассказал он телеканалу "Звезда".

ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ

ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым сведениям, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию. В граничащих с Брянской областью регионах Украины сработала воздушная тревога.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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