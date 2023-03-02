Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице
Мальчик, пострадавший в результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами, находится в больнице, угрозы для жизни нет. Об этом сообщил заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков.
"По нашей информации, один пострадавший ребёнок, но его жизни ничего не угрожает, всё хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице", — рассказал он телеканалу "Звезда".
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым сведениям, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию. В граничащих с Брянской областью регионах Украины сработала воздушная тревога.
Unsplash