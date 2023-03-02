Власти Брянской области опровергли, что украинские диверсанты взяли заложников
Власти Брянской области опровергают информацию о том, что в селе Сушаны были взяты заложники. Как заявил RT глава Новоропской сельской администрации, никто не говорил ему и его коллегам о заложниках.
"Нахожусь в 18 километрах от населённого пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают [на месте]", — отметил собеседник портала.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Сейчас российские военные проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.
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