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2 марта, 09:38

Власти Брянской области опровергли, что украинские диверсанты взяли заложников

Власти Брянской области опровергают информацию о том, что в селе Сушаны были взяты заложники. Как заявил RT глава Новоропской сельской администрации, никто не говорил ему и его коллегам о заложниках.

"Нахожусь в 18 километрах от населённого пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают [на месте]", — отметил собеседник портала.

В заложниках украинской ДРГ в брянском селе Сушаны находится шесть человек

В заложниках украинской ДРГ в брянском селе Сушаны находится шесть человек

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Сейчас российские военные проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.

Обложка ©

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Артур Белкин
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