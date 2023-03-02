В заложниках украинской ДРГ в брянском селе Сушаны находится шесть человек
В заложниках украинских диверсантов, проникших в село Сушаны в Брянской области, находятся шесть человек, двое из которых — дети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации источника, сейчас на территории региона ведётся бой с диверсантами. О состоянии взятых в заложники ничего не известно.
Ранее стало известно, что украинская ДРГ проникла не территорию Брянской области. Под обстрел попал школьный автобус. По нашим данным, погибло два человека. Кроме того, ранен ребёнок. Также стало известно, что диверсанты взяли в заложники фельдшера в селе Любечане.
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