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2 марта, 09:03
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Украинские диверсанты взяли в заложники фельдшера в селе Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая атаковала школьный автобус на территории Брянской области, взяла в заложники фельдшера в селе Любечане. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленники вместе с жертвой скрылись в неизвестном направлении.

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ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области

Ранее Лайф рассказывал, что украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области, где обстреляла школьный автобус. В результате, по нашим данным, погибло два человека. Кроме того, ранен ребёнок.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Варвара Романова
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