Украинские диверсанты взяли в заложники фельдшера в селе Брянской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая атаковала школьный автобус на территории Брянской области, взяла в заложники фельдшера в селе Любечане. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, злоумышленники вместе с жертвой скрылись в неизвестном направлении.
Ранее Лайф рассказывал, что украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области, где обстреляла школьный автобус. В результате, по нашим данным, погибло два человека. Кроме того, ранен ребёнок.
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Getty Images / Leon Neal