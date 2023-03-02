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2 марта, 08:48
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Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области и убили местного жителя

Губернатор Богомаз: Украинские диверсанты убили жителя Брянской области и ранили ребёнка

В село Любечане Брянской области с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, которая убила местного жителя и ранила 10-летнего мальчика. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребёнок. В настоящее время ребёнок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооружёнными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы", — написал Богомаз.

Кроме того, ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на жилой дом в селе Сушаны Климовского района. Сейчас на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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Артур Белкин
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