Офис Зеленского срочно связался с Вашингтоном на фоне провала ВСУ в Артёмовске

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом украинский политик написал в своём телеграм-канале.

По словам Ермака, он поблагодарил обе палаты Конгресса США, президента Джо Байдена, а также весь американский народ "за неизменную прочную поддержку Украины".