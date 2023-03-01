Офис Зеленского срочно связался с Вашингтоном на фоне провала ВСУ в Артёмовске
Ермак из офиса Зеленского обсудил положение ВСУ в Бахмуте с советником президента США Салливаном
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом украинский политик написал в своём телеграм-канале.
По словам Ермака, он поблагодарил обе палаты Конгресса США, президента Джо Байдена, а также весь американский народ "за неизменную прочную поддержку Украины".
"Обсудили ситуацию на фронте, в том числе оборону Бахмута и недавние атаки вражеских дронов-камикадзе на объекты на территории Украины. Обменялись мнениями по поводу украинской формулы мира и совместного стремления к справедливости", — написал представитель офиса Зеленского.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска. Там это объяснили тем, что "командование не хочет рисковать жизнями своих солдат". По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции. Но, похоже, из последних сил. В успех ВСУ на этом направлении не верят даже западные СМИ.
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