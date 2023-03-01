Западные СМИ дали срок ВСУ для выхода из Артёмовска Как на Западе подают решение Украины о выходе ВСУ из Артёмовска (Бахмута). 52646 52646 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency v

Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Артёмовск (украинское название — Бахмут), чтобы не подвергать уничтожению ресурсы перед попыткой наступления весной, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отступления из города никогда не будет, но уже через три недели допустил выход ВСУ, чтобы сохранить силы. Это, по мнению журналистов агентства, делается для того, чтобы подготовить общественное мнение к сдаче Артёмовска. И если для Киева это моральное поражение, то для России — шаг к получению полного контроля над Донбассом.

— Бахмут остаётся "самой сложной ситуацией", с которой столкнулись украинские силы, заявил президент Владимир Зеленский в своём ночном видеообращении. "Россия вообще не считает людей, посылая их постоянно штурмовать наши позиции. Интенсивность боёв только возрастает", — пишет Bloomberg.

Артёмовск (Бахмут) на карте

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— Последняя свободная дорога для снабжения украинской группировки в Бахмуте проходит через посёлок Хромово, который стал следующей целью для нас после взятия села Ягодное, — отметил военкор и блогер Борис Рожин. Также он добавил, что украинское командование на Бахмутском направлении пытается сдержать натиск российских бойцов всеми доступными способами: в расход идут даже недавно проходившие лечение в госпиталях военные.

Артёмовск располагается в подконтрольной Киеву части ДНР, через него происходит снабжение украинской группировки войск в Донбассе. Известно, что к городу переброшены немецкие танки Leopard, которые, по словам военных экспертов, не решат проблемы и станут для Российской армии лишь очередной целью для уничтожения. Боевые действия за город ведутся с августа 2022-го.

ВСУ могут "стратегически отступить" из города Артёмовска (Бахмута) в случае необходимости для того, чтобы спасти своих людей. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский, который является сыном известного продюсера, снимавшего фильмы по заказам российских компаний до начала СВО.

По словам советника, российские войска пытаются окружить Бахмут, поэтому ВСУ, вероятно, придётся взвесить все варианты дальнейшего действия. До сих пор украинские бойцы удерживали город, но если потребуется, они "стратегически отступят", чтобы спасти людей.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, которые принимали участие в боях, обозначил реальную картину происходящего. "Сущий ад", — так бойцы ВСУ назвали ситуацию в Артёмовске.

— Ситуация в Бахмуте (Артёмовске) сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить ещё 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на Северном направлении, — рассказал телеканалу анонимный боец ВСУ.

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Илон Маск — космический миллиардер в прямом и переносном смысле этого слова — выдал свою оценку окружения ВСУ в Бахмуте. Американский бизнесмен пристально следит за развитием событий на Артёмовском направлении и рассказывает американцам о реальности, его цитаты разлетаются не только по соцсетям, но и используются западными журналистами в качестве аналитики.

— Артёмовск (Бахмут) почти окружён, и это хорошо, — сказал Маск. До этого он заявлял, что не сомневается "в том, что на Украине в 2014 году произошёл госпереворот".

Часть американского истеблишмента, вероятно, готова к такому повороту. О том, что конфликт на Украине может длиться в течение трёх лет, заявил замминистра обороны США Колин Каль.

— Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года, — сказал он во время слушаний в Конгрессе США.

Джеймс Сориано из Госдепа в American Thinker в своей статье "Байден не оставляет России выбора" отмечает, что Соединённые Штаты и их союзники по НАТО играют с Россией в большую игру, в которой ставки постоянно растут. Ещё один автор этого издания — Андреа Видбург — резюмирует, что Соединённым Штатам необходимо осознать: на стороне России в украинском кризисе выступает практически всё Южное полушарие.

— Когда дело доходит до украинского конфликта, Украина получает самую мощную поддержку со стороны Европы, которая издавна боится русских, и Америки, которая питает склонность к аутсайдерам и, возможно, имеет политиков, набивающих карманы украинскими деньгами. Однако, за исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть Южного полушария поддерживает Россию, — пишет Видбург.

Сколько дней осталось до сдачи Бахмута

Полковник запаса, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев комментирует ситуацию, напоминая, что в Артёмовске (Бахмуте) численность ВСУ по разным оценкам может достигать пяти-десяти тысяч человек. И выхода у украинских военных только два: подписание мирного договора с Россией и выход войск или попытка прорваться, которая обернётся большими потерями.

— В случае второго варианта — попытки прорваться через окружение — операция ВСУ по выходу из Артёмовска затянется на 10 дней, поскольку операция будет разделена на несколько этапов с учётом техники, — уверен военный эксперт.

Авторы Елена Ладилова