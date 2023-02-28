Кто на Западе требует от Киева мирных переговоров Почему Киеву разрешили отложить "захват" Крыма и куда решено направить силы ВСУ. 58805 58805 Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Американские СМИ

Внезапно о дипломатическом высокомерии США вспомнил рупор Госдепартамента Newsweek, подводя итоги года СВО: "Время положить конец войне на Украине. Посредничество — лучший ответ", — гласит заголовок, где объясняется катастрофа киевской власти. Издание констатирует, что война для Украины проиграна и единственная возможность остановить конфликт — услышать требования России, начав договариваться о мире.

Отмечая ухудшение экономической, политической и военной ситуации на Украине и в Европе, гибель сотен тысяч украинских солдат, издание приходит к выводу, что предстоящий год конфликта обещает быть гораздо более разрушительным для Незалежной, чем то, что весь мир наблюдал до сих пор.

— Россия не собирается прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, основанным на требованиях, которые игнорируют проблемы, вызвавшие войну в первую очередь. Единственный выход — это урегулирование конфликта, — пишет Newsweek.

Однако в качестве посредника издание предлагает лишь одного кандидата на роль миротворца — Израиль. "Этот процесс займёт много месяцев. Но, возможно, его самым важным результатом станет начало процесса исцеления, столь необходимого для многих людей по обе стороны конфликта. Украина и Россия являются соседями и всегда будут ими, и их многое объединяет. Пришло время положить конец этой трагедии".

В поддержку правоты России в украинском кейсе выступил и звёздный миллиардер Илон Маск, который прокомментировал статью профессора Миршаймера, что в 2014 году в Киеве был совершён госпереворот.

— Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был, — заметил Маск.

Миллиардера поддержал член Конгресса США Пол Госар, написав, что "Илон прав". Отреагировав на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд. "Они испытывают глубоко укоренившуюся иррациональную ненависть к России, они стремятся втянуть США в ещё одну мировую войну. Это опасные глупцы, из-за которых мы все можем погибнуть", — подчеркнул американский парламентарий.

— Нуланд не является военнослужащим и вполне готова одобрять насилие и войну. Она "одобрила смену режима в России, праздновала уничтожение США газопровода "Северный поток" и призывала к бессрочным поставкам оружия на Украину", — напомнил Госар.

Не менее поразительные успехи делает Washington Post, выйдя накануне годовщины СВО со статьей "Глобальный раскол вокруг войны на Украине углубляется", в которой приводятся мнения представителей двух третей мира о конфликте на Украине, и они не в пользу Запада. А тремя днями позднее — с заголовком "Украина перестаёт верить в свою победу".

Ради этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан даже публично отложил украинскую борьбу за Крым на неопределённое время, погнав ВСУ в атаку на освобождённые и ставшие теперь российскими регионы.

— Самое главное, что им (украинцам. — Прим. Лайфа) сейчас нужно, — это вернуть территории на юге и востоке, на которых они сейчас сосредоточены. И мы должны дать им инструменты, чтобы они могли это сделать. Вопрос Крыма и вопрос о том, что произойдёт дальше, — это то, к чему мы придём позже, — напомнил Салливан.

О том, что депутаты Верховной рады всё чаще допускают проигрыш Киева в украинском конфликте, написал обозреватель WP Джош Роджин. Призывая США выделить правительству Зеленского именно то оружие, которое оно запрашивает. Закончил заметку автор вероятностью исчезновения Украины к следующей годовщине СВО.

И, казалось бы, площадка главного либерального СМИ оба текста сводит к тезису, давайте, мол, поднажмём с помощью Киеву, но между строк сквозит усталость авторов от этого конфликта, лишь подчёркивая заказное отчаяние лоббистов ВПК.

Страны Европы

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus

СМИ ФРГ открыто пишут, что западные правительства хотят принудить Зеленского к мирным переговорам. Если ВСУ не добьются значимых успехов на поле боя к осени, то организаторы киевского режима будут принуждать его к мирным переговорам, сообщает газета Bild, ссылаясь на источники в немецком и американском правительствах.

Ультиматум для Зеленского уже обсуждается, объясняют журналисты: "Что стоит за секретным планом Шольца и Макрона? Военный ультиматум для Зеленского". Серьёзное возмущение издания поддержкой Киева только на словах тем временем обозначает европейский тренд закулисных переговоров о мире.

— Речь идёт о давлении на Киев ради переговоров с Москвой. И есть чёткие условия того, что Украина должна сделать, прежде чем усилится давление с целью договориться с Путиным, — утверждает Bild.

Здравый подход демонстрируют лишь немецкая оппозиция и её лидер, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, которая напоминает, что Берлин забывает историю.

— Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли в правнуков тех русских женщин и мужчин, чьи прадедушки и прабабушки были убиты миллионами Вермахтом самым жестоким образом. Мы не хотим, чтобы в их правнуков снова стреляли из немецкого оружия. Вот почему мы здесь, — заявила политик на антивоенном митинге, проходившем в столице Германии. В своей речи она спросила у собравшихся, по какому праву их заставляют быть солидарными с неонацистами, приведя в пример одного из украинских чиновников — Андрея Мельника, не раз подтверждавшего свою приверженность бандеровской идеологии.

Видео © t.me / Пул N3

Не менее критично прошлись по нацистским взглядам Киева и в официальном твиттере консульства США в Милане, опубликовав картинку с флагом Украины, который скрывает за собой флаг нацистской Германии.

"Что делать, если вам запретили говорить на родном языке? Кажется, что мы возвращаемся в далёкое прошлое. Вы помните имя того, кто уничтожил евреев и запретил им говорить на родном языке?"

El Pais вышел с заметкой о крахе "сплочённой Европы" перед лицом Москвы: "Высокомерный Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине, в связи с чем сейчас переживает унизительный опыт", — резюмирует испанское издание.

— Пришло время отказаться от морализаторства, — заключает автор Мариам Мартинес-Баскуньян. — Следует работать над действительно многосторонним международным порядком с целью достижения более стабильного и безопасного мира.

Восточная Европа в лице Венгрии и Чехии также констатируют проигрыш Запада, подводя итоги российской спецоперации на Украине.

— Печально, что, если вы выступаете за мир, вас тут же определяют в сторонники России, хотя мы не на стороне русских. Мы на стороне мира, потому что не хотим, чтобы гибло больше людей. И, к сожалению, в нынешних условиях вести рациональный диалог об урегулировании этой ситуации просто… не скажу, что безнадёжно, потому что надежда есть всегда, но эта надежда невелика, — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

По его словам, главной обязанностью международного сообщества сейчас должно быть спасение жизни людей. И сделать это можно только миром, а не поставками вооружения Киеву.

О том, что от Запада отвернулись даже союзники и должники, напоминает чешское издание iDNES.

Так, издание iDNES решило парировать слова американского президента, что в мире сложилась "общемировая коалиция в поддержку Украины от Атлантики до Тихого океана". На самом деле издание напомнило, что такая поддержка ограничивается США, Канадой, Японией, Южной Кореей и Европой. А Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Колумбия, страны Южной Африки отвернулись от Запада, хотя до этого были его союзниками. "Пример более чем красноречив", — делает вывод iDNES.

Потерю мирового влияния Западом демонстрируют результаты опросов населения пятнадцати стран мира, которые практически "влюблены в Россию и Китай". Автор статьи считает, что "Юг сыт Западом и его доминированием по горло".

А Parlamentni listy, цитируя местного политолога, полагает, что Киеву ничего не остаётся, как уступить России территории, — это единственный выход из конфликта. Преимущество в украинском конфликте сейчас однозначно на стороне Российской Федерации, а поставки современных вооружений с Запада вряд ли что-то изменят.

И пока на полях Украины решается будущее мира, европейский "КПСС" продолжает следовать собственной повестке, где главная проблема — смена пола умерших людей после смерти. Так, Warrington Guardian сообщает о создании в Сети официальной петиции "за внесение поправок в закон о признании пола" для того, "чтобы разрешить посмертные и ускоренные выдачи". Такой политический пир во время чумы не первая эпидемия, постигшая старый континент, но никогда он не был настолько абсурден и гипертрофирован.

Авторы Елена Стафеева