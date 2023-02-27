Зачем активисты с Украины привезли в Берлин подбитый российский танк Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об украинском танковом перформансе в Берлине и о том, почему вместо насмешек над Россией немцы начали нести к танку цветы. 26 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / Кристина Зоркина

Эстрадно-цирковая мафия. Именно так нынешнюю украинскую власть назвал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко — тот самый, которого Зеленский и его группа политических артистов отодвинула от государственной кормушки, чтобы самим из неё хлебать.

Определение весьма точное, в том числе и потому, что политические методы у нынешнего киевского режима тоже цирковые. Неспособность добиться серьёзных успехов в экономике (Киеву, по данным МВФ, только в 2023 году понадобится как минимум 42 миллиарда долларов для спасения экономики) и на поле боя (российские войска окружают группировку украинских войск в Артёмовске, а украинские военкомы в буквальном смысле воруют людей с улиц для того, чтобы отправить на фронт как пушечное мясо) компенсируется различными перформансами и красочными акциями.

И, казалось бы, одной из таких акций являлось выставление подбитого под Киевом российского Т-72 перед Посольством РФ в Берлине. Формальными организаторами "перформанса" тем не менее были немцы, в частности некто Вилянд Гибель, который назвал российских дипломатов военными преступниками, на которых и должен быть нацелен подбитый российский танк. Однако транспортировку танка обеспечили украинские власти (правда, не за свои деньги, их собрали за счёт пожертвований). При помощи этого перформанса киевский режим хотел в очередной раз привлечь внимание к событиям на Украине, а также выставить себя — то есть наглого попрошайку, агрессивно требующего у Германии всё больше и больше денег/оружия — самой настоящей жертвой.

Фото © Getty Images / Steffi Loos

Однако проблема в том, что это было далеко не главной целью организаторов. "За выставкой стоит не только киевский режим, но и британские психотехнологи, лучшие на сегодняшний день в мире. И их главной целью является убедить немцев в том, что убивать русских можно и что это хорошо", — поясняет Лайфу старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Именно поэтому и танк — как символ Российской армии и российской угрозы как таковой. Европейцев — тех же западных немцев — годами во время холодной войны пугали перспективой советских танковых волн, прорывающихся к берегам Ла-Манша. И именно поэтому танк был подбитый и ржавый — чтобы показать, что эта угроза проржавела. Что русские сейчас — не более чем бумажные медведи, которых можно и нужно уничтожать. В частности, на Украине.

Впрочем, перформанс не совсем удался — во многом благодаря десяткам и сотням берлинцев, которые сорвали проведение мероприятия. Нет, они не отбили танк и не унесли его на Украину, они просто превратили боевую машину (в которой, по украинской версии, во время подрыва погиб российский экипаж) из символа российской агрессии в символ скорби по погибшим российским солдатам. И стали нести к танку цветы (сбросив одновременно с него украинские флаги).

Конечно, украинские и проукраинские активисты подобного искажения их перформанса потерпеть не смогли. "Давайте очистим это орудие геноцида от цветов празднования, — призвал соратников по отсутствию разума бывший российский журналист, а ныне украинский пропагандист Сергей Сумленный. — Принесите перчатки и мешки для мусора". И в результате при помощи полиции (которая активистам никак не мешала) они смогли преодолеть сопротивление защитников памятника, смести оттуда цветы и снова установить на него жовто-блакитные полотнища.

Казалось бы, адекватные силы проиграли? Нет, не совсем. Немцы — причём как русскоязычные, так и коренные — сделали то, что могли и что должны. Показали, что в Германии отношение к Украине и её постоянному хамству (как на бытовом, так и на политическом уровне) меняется. Эту же мысль продемонстрировали и десятки тысяч людей, вышедших в этот день на левый митинг, организованный несколькими политиками (среди которых известная россиянам депутат Бундестага Сара Вагенкнехт). Это был не пророссийский митинг и даже, по сути, не проукраинский. Это был митинг тех людей, которые выступают за суверенитет своей страны. За то, чтобы никто — ни американцы, ни тем более украинцы — не указывал немцам, как им жить, кого любить и кого ненавидеть. И можно надеяться, что в будущем — при дальнейшем падении уровня жизни, росте цен на топливо и деиндустриализации немецкой экономики — подобные митинги будут проходить масштабнее и чаще. А значит, и перформансы, убеждающие немцев в правильности выбранного за них другими державами курса, должны быть всё более и более изощрёнными.

Будем честны: сомнений в том, что они таковыми будут, нет. Не стоит недооценивать профессионализм британских психотехнологов: у них был колоссальный опыт по переформатированию мозгов целых стран. И рецепт борьбы с ними есть лишь один — военные победы. В тот самый момент, когда Российская армия освободит от киевской власти Украину, когда продемонстрирует всему миру непреодолимую мощь и решимость российского солдата, тогда, только тогда, тезис "русских можно и нужно убивать" станет, мягко говоря, непривлекательным в глазах рядовых немцев.

Авторы Геворг Мирзаян