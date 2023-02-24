Намёк на ликвидацию: Для чего западные СМИ раскрыли тайну бункера Зеленского Статьи об угрозах безопасности украинского президента могут свидетельствовать о намерении Запада устранить его. 70680 70680 Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zelenskiy.official

Накануне годовщины спецоперации России на Украине западные СМИ озаботились безопасностью главы нынешнего киевского режима Владимира Зеленского. В ряде изданий появились публикации о намерении "кровожадного Кремля" ликвидировать его, а британская Times разразилась репортажем из бункера Зеленского и рассказом о многочисленных покушениях на него, заодно раскрыв всему миру истинное месторасположение этого укрытия.

По мнению аналитиков, одновременное появление публикаций на эту тему в западных СМИ очень напоминает заблаговременный "прогрев аудитории" на предмет того, что одно из последующих покушений может оказаться успешным. То есть подготовку западного обывателя к тому, чтобы первая мысль, которая появится у него в голове в случае гибели Зеленского, должна быть о том, что "его убили русские". Между тем наличие у самого Запада планов по ликвидации Зеленского у большинства экспертов сомнений не вызывает.

— А так ли уж нужен США Зеленский? — задаётся вопросом политолог Ростислав Ищенко. — В плане накрутки общества на войну Зеленский всё, что мог, уже сделал. Он становится пятым колесом в телеге, да ещё и очень дорогим. Понятно, что сам он не уйдёт и оставлять в живых его (после принудительной отставки) нельзя. Он видит себя вершителем судеб мира и вряд ли станет молчать, обнаружив себя на политической помойке.

Бункер

Президент Украины Владимир Зеленский в бункере подписывает заявление о членстве в Европейском Союзе, Киев, Украина, 28 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu

Опубликовав репортаж о бункере Зеленского в Киеве, Times на самом деле раскрыла секрет Полишинеля, поскольку нынешние киевские вожди до сих пор пользуются укрытиями ещё советской постройки и информация о них хорошо известна Москве. Сверхсекретным бункером Зеленского оказалось убежище, известное в России как объект ЧЗ-417, расположенный под зданием администрации украинского президента на Банковой улице. Он был спроектирован московским институтом "Метропроект" и расположен, предположительно, на глубине 93 метра. На такой же глубине находится проходящая рядом линия киевского метро.

Бункер состоит из двух корпусов. Первый корпус А — блок оперативных помещений, второй корпус Б — технический блок с системами жизнеобеспечения. Каждый из блоков представляет собой круглый тоннель диаметром около 8,5 метра и длиной от 80 до 100 метров. Сооружение разделено на два-три этажа, где находятся служебные помещения. Верхушки шахтных стволов спроектированы на защиту от бомб весом до 2,5 тонны. Предусмотрена защита от заваливания шахт. Над шахтами также имеются защитные купола.

Так что то, где именно прячется Зеленский, никаким секретом для Москвы не является, и если бы у неё действительно было намерение его уничтожить, это не составило бы большого труда.

Ликвидация

Поскольку никакой тайны об укрытии Зеленского Times в действительности не раскрыла, логично предположить, что целью публикации был не рассказ о бункере как таковом, а привлечение внимания к теме возможной гибели вождя украинских нацистов. Разумеется — от рук Кремля. Истинная же цель подобных публикаций, по мнению Ростислава Ищенко, заключается в подготовке общественного мнения к возможной ликвидации Зеленского Западом, которому не нравится, что предоставляемая Украине помощь в значительной степени разворовывается командой её президента.

— Как-то так совпало, что накануне информационной кампании об опасности гибели Зеленского от рук "агентов Путина" США были озабочены ужесточением контроля над расходованием средств, предоставляемых Западом Украине.

Трудно заподозрить американцев в том, что они не знают, кто и сколько из этой помощи ворует, хотя бы потому, что не меньше половины от всего выделенного разворовывается ещё в самих США. Следовательно, обеспокоенность Вашингтона целевым использованием американской помощи — всего лишь сигнал о необходимости устранить из схемы лишнее звено.

Встреча Байдена и Зеленского в Киеве, Украина. 20 февраля, 2023 года. Фото © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency

Поскольку лишними не могут быть ни американские политики, ни украинские генералы, остаётся только Зеленский с командой: больше никто на Украине доступа к дележу денег не имеет, — написал он в своём аккаунте в соцсети.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, о ликвидации Зеленского прямо сейчас речь, конечно же, не идёт, однако планы по его ликвидации в будущем у Запада, несомненно, имеются.

— Сценарий ликвидации Зеленского на Западе как минимум прорабатывается и наверняка лежит у соответствующих людей на столе. Недаром же постоянно появляются разговоры о том, что Зеленский Западу надоел и его будут убирать и заменять Залужным или ещё кем-то. Но на данный момент я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы ликвидировать Зеленского, потому что сейчас он абсолютно устраивает как американских, так и британских кураторов. Однако учитывая, что Лондон и Вашингтон сейчас в определённой мере конкурируют за влияние на Зеленского, а завербован он был именно МИ6, а также то, что эта публикация появилась именно в британской прессе, то это может быть своего рода напоминанием Зеленскому о том, чтобы он не забывал, кто именно является его хозяином, иначе с ним в любой момент может случиться некая неприятность, — пояснил он.

Как бы там ни было, а обеспокоенность западной прессы безопасностью Зеленского — явный повод для него самого обеспокоиться своей безопасностью именно от Запада. Поскольку вариант, при котором он стопроцентно сохранит свою жизнь, по мнению экспертов, всего один — победа над Россией. Но его вероятность — равняется нулю.

Кто мечтает ликвидировать Зеленского? 0 Западные спецслужбы СБУ и другие политические враги Ближайшее окружение

Авторы Владимир Дюжий