Проигранная дуэль: Как западные СМИ попытались переиграть Путина Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на выступления Владимира Путина и Джозефа Байдена и почему приз зрительских симпатий достался российскому президенту. 22 февраля, 10:35 Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

21 февраля Владимир Путин и Джозеф Байден выступили с двумя речами, посвящёнными СВО на Украине и российско-американским отношениям. Двумя разными речами. Полуторачасовое выступление российского президента было наполнено аргументами и конкретикой. В нём была чёткая линия — речь началась с объяснения причин невозможности договориться с Западом с выводами о том, что СВО будет продолжена, и объяснением того, как это будет происходить (в том числе в экономическом плане), а закончилась приостановкой участия России в СНВ. Лишь в конце президент позволил себе эмоции, когда он говорил о намерении США проводить ядерные инспекции российских объектов, то, как верно тогда отметил стоящий рядом с автором один из ведущих российских политологов, возникло впечатление, что президент вот-вот пошлёт американцев с их намерениями.

Речь Байдена же была построена на эмоциях и лозунгах. На восхвалении Киева, единства союзников, обвинении России и российских солдат во всех смертных грехах. На критике Путина. "Байден, казалось, наслаждался возможностью выступать на контрасте с Путиным. Он издевался над ним и критиковал его. Он назвал его несостоявшимся лидером, который сильно просчитался", — пишет The Washington Post.

Однако это была уж точно не речь победителя, скорее речь того, кто хочет выглядеть победителем. Кто хочет убедить в неминуемой победе над Россией как простых американцев (которые всё больше и больше сомневаются в целесообразности усиления поддержки Украины), так и европейских союзников (которые всё больше и больше страдают от введённых по настоянию США санкций).

"Если лидеры партий в Соединённых Штатах демонстрируют непоколебимость своей поддержки Украине, то некоторые консервативные республиканцы выступают против дальнейшей помощи этой стране. И в то время, когда Байден готовится объявлять о своих намерениях баллотироваться на второй срок, в Европе растёт тревога относительно того, что смена хозяина Белого дома может повлечь за собой и смену политики в отношении Украины", — пишет CNN. И не только в Европе.

Впрочем, в анализе самого выступления западные СМИ были предсказуемыми. Восхваляли Байдена и, конечно же, критиковали Путина. "Речь Байдена в Варшаве была жёстким обещанием поддерживать Украину, несмотря на все сложности. Речь Путина же искажала реальность его необоснованной империалистической агрессии против меньшего соседа, превращая всю ситуацию в самодовольный перечень лжи о том, что Россия является оскорблённой жертвой хищнического Запада", — пишет редакция The Washington Post. Как обычно, пропустившая множество аргументов Путина относительно примеров хищнического поведения тех же США.

Фото © ТАСС / АР / Alastair Grant

Если говорить о реакции на само выступление Байдена, то американским медиа понравился тон выступления президента США. The Wall Streer Journal назвала его "дерзким". Дала понять, что Байден находится в форме и готов сопротивляться Владимиру Путину до победного конца — хотя на самом деле дерзость была банальной необходимостью для того, чтобы парировать выступление российского лидера в Гостином Дворе и показать рядовым американским избирателям, что Байден отнюдь не является "самоходным дедом", неспособным по состоянию здоровья управлять страной.

Им понравился антураж. "Выступление Байдена стало второй частью двухактной демонстрации солидарности США с Украиной, когда он произнёс решительную речь всего через день после своего неожиданного визита в Киев, куда президент приехал обнять Владимира Зеленского", — пишет издание Politico. Не указав, правда, то грандиозное унижение, которому подверглась Украина в Варшаве, — дорожка к трибуне, по которой прошёлся Байден, была в цветах украинского флага. Хорошо, что президент США хоть не додумался ещё и подошвы туфель об неё вытереть.

Наконец, им понравилось содержание выступления: те самые лозунги. "Президент Байден объяснил успешное сопротивление Украины российской агрессии триумфом демократии над автократией", — пишет CBS News. То есть не массовыми поставками западных вооружений, без которых Киев не продержался бы и нескольких месяцев. Не многомиллиардными вливаниями, посадившими украинскую экономику на своего рода "финансовое ИВЛ". Не масштабной политической поддержкой, в рамках которой США сломали через колено европейских союзников и вынудили их ввести самоубийственные санкции против Москвы.

Нет, это, оказывается, украинская демократия (которой в Киеве и близко нет) оказалась "более успешной", чем московская автократия. И это большое достижение США по сравнению с тем, о чём пришлось говорить президенту в 2022 году. "Почти год назад Байден в своей речи убеждал европейских союзников в том, что помощь Киеву не является бесполезным занятием, умоляя демократии сплотиться и противостоять воинствующему авторитаризму Путина", — пишет Politico.

Впрочем, была и критика. Например, заявления Байдена о единстве всех против России — единства, которого нет. "Вся эта история действительно сплотила западных союзников. НАТО и Евросоюз ввели санкции против России и предложили Украине военную и экономическую помощь на десятки миллиардов долларов. Однако другие государства заняли более тонкую позицию, например, Израиль, страны Латинской Америки и другие страны наподобие Индии, которые отказываются поддерживать Украину", — говорится в статье издания Vox. Но эта статья — скорее исключение из общего унисона хвалебных заявлений.

Что касается выступления Путина, то одним из главных нарративов западных СМИ было слово "ложь". "Российский лидер, как обычно, хвастался своей войной и снова ложно утверждал, что НАТО было агрессором, но его власть сократилась, уменьшилась, а его угрозы были пустыми", — пишет Politico. Журналисты которого, видимо, не поняли, что означали заявления Путина о приостановке действия СНВ-3.

Впрочем, кто-то хоть частично, но понял. "Этот эскалационный шаг может быть ответом Путина на то, что на поле боя он оказался в тупике перед лицом возрождённого НАТО. В погоне за каким-то рычагом давления он, кажется, готов рисковать", — пишет Vox. И действительно, Россия оказалась в тупике. Её вежливые, цивилизованные предупреждения Западу о необходимости прекратить эскалацию конфликта между великими державами не возымели успеха. Её вежливые, цивилизационные напоминания о красных линиях банально игнорируются западными лидерами, обещающими Киеву самолёты и дальнобойные ракеты.

Прошлись западные СМИ и по обстановке на выступлении. "Путин выступал перед скучающей аудиторией российской элиты, а Байден выступал перед тысячами людей, которые громко аплодировали при упоминании о НАТО", — пишет Politico. Журналисты которого, видимо, не знают о таком великом достижении цивилизации, как телетрансляции, благодаря которым выступление Путина смотрела не только Россия, но и весь мир, а также о таком агрегаторе новостей, как Google News. По состоянию на 7:50 утра по московскому времени в топе американского Google News, который россияне, напомним, смотреть не могут по причине запрета Роскомнадзора, стояла подборка статей не о выступлении Байдена, а о выступлении Путина. Просто потому, что она была интереснее американским читателям.

Что же касается т.н. скучающей элиты, то она якобы скучала потому, что речь была длинной. Так, по мнению CNN, Путин говорил слишком долго: аж целый 1 час 45 минут. И в ходе этого выступления, мол, "некоторые слушатели в аудитории, казалось, заснули". Однако, во-первых, речь Байдена всё-таки была эмоциональным броском, тогда как выступление Путина — обстоятельным посланием к Федеральному собранию. Американским аналогом этого послания является т.н. State of the Union — выступление Байдена о положении дел в стране, которое в этом году длилось более часа. И народ там действительно не скучал — просто потому, что находящиеся в зале республиканцы всячески пытались поддеть Байдена и выразить несогласие с его лживыми, по их мнению, тезисами, перекладывающими на республиканцев вину за печальное состояние американской экономики.

Впрочем, главную мысль выступления Путина западным СМИ всё-таки удалось уловить. "Он ясно дал понять, что не изменит своей стратегии в войне на Украине", — отмечает Associated Press. Москва готова идти до конца потому, что считает ситуацию на Украине не "имперской амбицией" (что бы там ни говорили американцы), а мерой по защите своей национальной безопасности. Но вот готовы ли идти США? Не на словах Байдена, а на его делах?

Авторы Геворг Мирзаян