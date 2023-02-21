Что изменится в образовании после послания президента и почему это важно С чем связан пересмотр образовательной системы и как он будет проходить. 21 февраля, 12:59 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Одним из важных блоков послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию РФ стала тема изменений системы вузовского образования. Глава страны подчеркнул, что Запад понял, что "победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки". А среди целей часто выбираются молодые люди.

Миллионы людей на Западе понимают, по словам президента, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Наша обязанность состоит в том, чтобы "защитить наших детей от деградации и вырождения", подчеркнул глава страны.

— Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны, — напомнил Путин.

— Посмотрите, что они делают со своими собственными народами: разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни, а священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки, — добавил президент.

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И слова российского лидера по традиции, несмотря на мощный блок западной риторики и антироссийских трендов, цитируют и транслируют многие мировые СМИ. Послание президента в прямом эфире сегодня вели множество телеканалов — французские BFM TV, France 24, LCI, британские BBC World, Sky News Arabia, немецкие Welt и Phoenix — в Европе. Катарская "Аль-Джазира", ливанский телеканал "Аль-Маядин", сирийский телеканал "Аль-Ихбария", финские YLE и Helsingin Sanomat, турецкий CNN Türk, китайские СGTN и TBS, японский телеканал NHK, индийский TV9 Bharatvarsh — на Востоке.

Даже американские телеканалы не против выступления российского лидера. Так, речь президента транслировал CNBC в прямом эфире. После выступления российского лидера ряд российских политиков заявил о необходимости пересмотра законодательства.

Что изменится в системе вузов

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В российском высшем образовании назрели серьёзные изменения, "нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий", отметил президент, анонсировав необходимость возвращения к традиционному сроку обучения в вузах (четыре-шесть лет), при этом, по его словам, узкие специалисты смогут в таком случае продолжать обучение в магистратуре и ординатуре.

— У российских студентов должны быть возможности, а не проблемы, — предупредил глава страны, добавив, что "переход на новую систему будет плавным и потребует внесения многочисленных поправок в законодательство".

Изменения не коснутся тех, кто уже начал обучение по действующим программам. То есть оценка уровня подготовки и документы об образовании учившихся по ныне действующим программам не подлежат пересмотру.

Однако если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то на втором уровне образование может быть продолжено в магистратуре или ординатуре. В качестве третьего уровня образования будет выделена аспирантура, которая будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

Пересмотр образовательной системы связан в том числе с задачами России. Ведь за пять лет стране предстоит подготовить один миллион рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России.

Ещё одна мера, которую предложил сегодня Путин, коснулась налоговых вычетов, связанных с образованием детей, которые будут увеличены с 50 до 110 тысяч рублей, на собственные обучение и медицину — со 120 до 150 тысяч.

Авторы Елена Стафеева