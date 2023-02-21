ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2023, 11:35

Путина растрогала помощь людей со скромными доходами бойцам СВО

Путин назвал трогательными ситуации, когда люди со скромными доходами помогают бойцам СВО

То, что люди со скромными доходами помогают участникам специальной военной операции, очень трогательно. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию, такие ситуации особенно вдохновляют.

"Только "Народный фронт" в рамках инициативы "Всё для победы" собрал более пяти миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идёт постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого: и крупной компании, и предпринимателей. Но особенно трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий", — подчеркнул Путин.

Путин: Фронт проходит через сердца миллионов россиян, поддерживающих СВО
Путин: Фронт проходит через сердца миллионов россиян, поддерживающих СВО

Кроме того, президент Владимир Путин во время выступления объявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь участникам СВО и семьям погибших военнослужащих. Филиалы развернут во всех регионах России, а в дальнейшем эта структура может заняться и вопросами других ветеранов.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Оксана Попова
  • Новости
  • Послание Федеральному собранию
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar