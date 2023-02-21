Путина растрогала помощь людей со скромными доходами бойцам СВО
Путин назвал трогательными ситуации, когда люди со скромными доходами помогают бойцам СВО
То, что люди со скромными доходами помогают участникам специальной военной операции, очень трогательно. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию, такие ситуации особенно вдохновляют.
"Только "Народный фронт" в рамках инициативы "Всё для победы" собрал более пяти миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идёт постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого: и крупной компании, и предпринимателей. Но особенно трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий", — подчеркнул Путин.
Кроме того, президент Владимир Путин во время выступления объявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь участникам СВО и семьям погибших военнослужащих. Филиалы развернут во всех регионах России, а в дальнейшем эта структура может заняться и вопросами других ветеранов.
LIFE / Павел Баранов