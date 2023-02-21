Путина растрогала помощь людей со скромными доходами бойцам СВО

То, что люди со скромными доходами помогают участникам специальной военной операции, очень трогательно. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию, такие ситуации особенно вдохновляют.

"Только "Народный фронт" в рамках инициативы "Всё для победы" собрал более пяти миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идёт постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого: и крупной компании, и предпринимателей. Но особенно трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий", — подчеркнул Путин.