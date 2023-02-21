Путин: Фронт проходит через сердца миллионов россиян, поддерживающих СВО

Россияне активно поддерживают участников спецоперации, героизм которых находит отклик в наших сердцах. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Тяжёлый ратный труд. Их подвиги находят мощный отклик во всей России, люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. У бойцов есть понимание, за что они сражаются", — отметил глава государства.