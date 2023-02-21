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21 февраля, 11:21

Путин: Фронт проходит через сердца миллионов россиян, поддерживающих СВО

Россияне активно поддерживают участников спецоперации, героизм которых находит отклик в наших сердцах. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Тяжёлый ратный труд. Их подвиги находят мощный отклик во всей России, люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. У бойцов есть понимание, за что они сражаются", — отметил глава государства.

Путин призвал окружить вниманием и заботой семью каждого участника СВО

Путин призвал окружить вниманием и заботой семью каждого участника СВО

Также Путин во время выступления объявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь участникам СВО и семьям погибших военнослужащих. Филиалы развернут во всех регионах России, а в дальнейшем эта структура может заняться и вопросами других ветеранов.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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