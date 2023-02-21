Путин призвал окружить вниманием и заботой семью каждого участника СВО

Семья каждого участника специальной военной операции должна находиться в зоне постоянного внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас жёнам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что семья каждого участника СВО должна быть окружена почётом и заботой, на их нужды следует откликаться сразу и без волокиты.