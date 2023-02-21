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21 февраля, 09:43

Путин поблагодарил участников СВО и весь народ России за мужество и решимость

Президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию горячо поблагодарил народ России за мужество и решимость, а также сказал спасибо нашим героям, участвующим в специальной военной операции, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва.

"Простите, что не могу в ходе своего сегодняшнего выступления всех назвать. Когда готовился, написал длинный список героических подразделений, а потом вынул это из сегодняшнего выступления, потому что всех назвать невозможно, а я боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, жёнам, семьям наших защитников", сказал российский лидер.

Отдельные слова благодарности Путин адресовал врачам и медсёстрам, которые спасают раненых на передовой, железнодорожникам, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления и восстанавливают гражданские объекты. Президент поблагодарил рабочих и сотрудников инженерных подразделений, сельских тружеников, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях россиян. Путин отметил и деятелей культуры, которые поднимают боевой дух наших защитников, упомянул волонтёров и журналистов, особенно военкоров, которые "рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду".

Путин назвал хорошей и правильной идею создания музеев, посвящённых СВО

Путин назвал хорошей и правильной идею создания музеев, посвящённых СВО

Ранее Лайф сообщал, что своё послание Путин начал с обсуждения темы СВО, напомнил, какие события привели к специальной военной операции, и заверил, что все её цели будут достигнуты.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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