Путин начал Послание Федеральному собранию с темы СВО

Президент России Владимир Путин начал Послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции, напомнив, какие обстоятельства послужили причиной её начала в феврале прошлого года.

"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после перевода 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", — заверил российский лидер.

Путин подчеркнул, что сегодняшнее послание звучит в очень сложное, рубежное для нашей страны время. Это время президент назвал периодом кардинальных и необратимых перемен и важнейших исторических событий, которые определят будущее нашей страны и нашего народа.