Песков назвал приоритетами Путина СВО и социально-экономическую политику
Президент России Владимир Путин считает наиболее приоритетными вопросы о спецоперации и социально-экономическом развитии страны. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможные темы послания парламенту.
"Конечно, и то, и другое являются безусловными приоритетами для президента. Если первое — СВО — является вопросом экзистенциональным для нашей страны и всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа — это ещё один безусловный приоритет для всех нас", — уточнил он.
Напомним, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию начнётся в Гостином Дворе в 12:00 по московскому времени. Оно продлится как минимум час. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, иностранные гости не были приглашены на мероприятие, при этом там будут присутствовать участники СВО.