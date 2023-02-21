Песков назвал приоритетами Путина СВО и социально-экономическую политику

"Конечно, и то, и другое являются безусловными приоритетами для президента. Если первое — СВО — является вопросом экзистенциональным для нашей страны и всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа — это ещё один безусловный приоритет для всех нас", — уточнил он.