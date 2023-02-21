Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 09:07

Песков назвал приоритетами Путина СВО и социально-экономическую политику

Президент России Владимир Путин считает наиболее приоритетными вопросы о спецоперации и социально-экономическом развитии страны. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможные темы послания парламенту.

"Конечно, и то, и другое являются безусловными приоритетами для президента. Если первое — СВО — является вопросом экзистенциональным для нашей страны и всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа — это ещё один безусловный приоритет для всех нас", — уточнил он.

В Кремле назвали причины, по которым россияне доверяют Путину

В Кремле назвали причины, по которым россияне доверяют Путину

Напомним, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию начнётся в Гостином Дворе в 12:00 по московскому времени. Оно продлится как минимум час. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, иностранные гости не были приглашены на мероприятие, при этом там будут присутствовать участники СВО.

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Послание Федеральному собранию
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров