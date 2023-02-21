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21 февраля, 07:37

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Лайф публикует видео из Гостиного Двора, где Путин огласит Послание Федеральному собранию

В распоряжении Лайфа оказались видео и фото процесса подготовки к Посланию Президента России Федеральному собранию, которое начнётся в Гостином Дворе в 12:00 по московскому времени.

Фотографии в зале Гостиного Двора, где состоится Послание Президента РФ Федеральному собранию. Фото © LIFE

Фотографии в зале Гостиного Двора, где состоится Послание Президента РФ Федеральному собранию. Фото © LIFE

В зале Гостиного Двора развешаны фотографии из зоны проведения специальной военной операции, а также с исторического заседания в Кремле о принятии в состав России новых регионов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Фотографии в зале Гостиного Двора, где состоится Послание Президента РФ Федеральному собранию. Фото © LIFE

Фотографии в зале Гостиного Двора, где состоится Послание Президента РФ Федеральному собранию. Фото © LIFE

К 10:00 на мероприятие уже начали приезжать депутаты Государственной думы, а также участники СВО и волонтёры, помогающие жителям Донбасса.

Участники СВО и волонтёры, помогающие жителям Донбасса, прибывают на Послание Президента РФ Федеральному собранию. Видео © LIFE

Гостей послания ждут угощения, в том числе блины в честь Масленицы: с мясом, вишней и просто ажурные, которые можно полить мёдом, сметаной, сгущённым молоком или вареньем. Также гости могут перекусить круассанами, бутербродами, фруктами и пирожными.

Угощения для гостей Послания Президента РФ Федеральному собранию. Видео © LIFE

Послание Путина пройдёт без иностранных гостей, но с участниками СВО

Послание Путина пройдёт без иностранных гостей, но с участниками СВО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в послании парламенту Путин уделит особое внимание теме специальной военной операции. Стоит отметить, что это будет первое послание с момента начала СВО на Украине.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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