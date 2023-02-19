Песков сообщил, что Путин уделит особое внимание теме СВО в послании парламенту

"Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".