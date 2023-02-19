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19 февраля, 11:09

Песков сообщил, что Путин уделит особое внимание теме СВО в послании парламенту

В Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделит особое внимание темам, которые связаны со специальной военной операцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Песков назвал формальностью предусмотренный телеканалами час эфира на послание Путина

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Напомним, президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Известно, что Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на мероприятие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял о том, что Путин будет надёжно защищён от вирусов во время послания парламенту.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Илья Суриков
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