Песков сообщил, что Путин уделит особое внимание теме СВО в послании парламенту
В Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделит особое внимание темам, которые связаны со специальной военной операцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".
Напомним, президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Известно, что Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на мероприятие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял о том, что Путин будет надёжно защищён от вирусов во время послания парламенту.
ТАСС / Дмитрий Рогулин